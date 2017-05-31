Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir; ATAK Helikopteri, MİLGEM, HÜRKUŞ, insansız hava araçlarının kabiliyetlerinin artırılması, silah sistemlerinin çeşitlendirilmesi ve alandaki etkinliklerinin artırılmasının birinci öncelikleri olduğunu vurguladı. Millî Muharip Uçak Projesi’nin de devam ettiğini belirten Demir, deniz sistemlerinde yeni projelerinin olacağını bildirdi. AA Finans Masasına konuk olan İsmail Demir; “Yeni tip denizaltı projemiz sürüyor. Millî denizaltı tasarımı planlarımız var. Yerlilik oranında ‘hedef yüzde 100’ diyeceğiz, ama dünyanın gerçeklerini de unutmamak gerekiyor. Yüzde 100’ü zorlayarak maliyetleri artırmanın bir anlamı yok. Mesela Türkiye’de şu anda çok geniş ölçüde çip üreten bir tesisimiz yok. Yabancı bağımlılığı var. Şimdi bu bağımlılık sizi nereye kadar götürür, bunun analizini yaparak en azından kritik çiplerin üretileceği bir tesisin olması konusunu gündeme alabilirsiniz” dedi.



İHRACAT ARTACAK

ATAK ve MİLGEM özelinde gerek Pakistan gerek Suudi Arabistan’la yakın temasların devam ettiğini bildiren Demir “ABD-Suudi Arabistan arasındaki ilişkinin ve son anlaşmanın bize yansıması şu ana kadar olumsuz olmadı. Bizim projemiz ile ilgili karşı taraftan herhangi bir olumsuz dönüş yok. Tam aksine projenin devam edeceği yönünde bir duyum söz konusu, hatta dün de doğrudan bir mesaj mevcut. Sadece ATAK ve MİLGEM özelinde değil, aslında bir dizi ürünümüzün ihraç potansiyeli var. Çeşitli füzelerimizin, insansız hava araçlarımızın, çeşitli elektronik sistemlerimizin... Bunun yanı sıra bazı ülkelerle ortak şirket kurmak ve ortaklık oluşturmak gibi çabamız da var. Yani ihracat konusuna geniş kapsamlı yaklaşıyoruz. Biz teknoloji transferi ve ortak teknoloji geliştirme konularında konuştuğumuz ülkeye çeşitli kısıtlar getirmeden, kazan-kazan ilkesini öne çıkararak bir öneri sunuyoruz” diye konuştu.