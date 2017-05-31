Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kastamonu il merkezinde ek iş olarak taksi sürücülüğü yapan Necdet Kürekçi, aracına binen S.A'nın telefonda konuşmasından ve hareketlerinden şüphelendi. Bu kişinin telefonla dolandırıcılık yaptığını anlayan Kürekçi, aracı ile polis merkezine gidip kapıları kilitledi ve şüphelinin çıkmasına izin vermedi.

DOLANDIRICININ ÜZERİNDEN 100 BİN LİRALIK ALTIN İLE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Kürekçi'nin haber vermesi üzerine polis tarafından gözaltına alınan S.A'nın üzerinde ve çantalarında yapılan aramada, telefonla dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen toplam 100 bin liralık altın ile para ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

"SÜREKLİ TELEFONLA KONUŞMASINDAN ŞÜPHELENDİM"

Kürekçi, AA muhabirine, Kastamonu Terminali'nde sırasını beklerken bir kişinin aracına bindiğini söyledi. Müşterisinin kendisini telefonda konuştuğu kişinin söylediği adrese götürmesini istediğini belirten Kürekçi, "Telefondaki kişi bir köyden bahsetti, oraya götürdüm. Hiçbir şey yapmadan geri döndük ve aracımdan indi. Bir süre sonra telefonla beni arayıp birkaç adrese daha gitmek istediğini söyledi. Bu adreslere giderken aksanından, tavrından ve sürekli telefonla konuşmasından şüphelendim." dedi.

"BENZİN ALACAĞIM DİYEREK KARAKOLA GETİRDİM"

Müşterisi taksiye her bindiğinde ellerinde ne olduğunu kontrol ettiğini anlatan Kürekçi, şunları kaydetti:

"En son gittiği adreste iyice şüpheli davranmaya başladı. Elinde bir poşetle geldi. Poşetten metal sesleri duydum. 'Beni Çankırı'ya götür' dediğinde durumu iyice anladım. 'Araca benzin alacağım' diye şüpheliyi oyaladım. Polisi arayamadığım için 'Benzin alacağım' gerekçesiyle dolandırıcıyı oyalayıp aracımı Şehit Polis Recep Şahin Polis Merkezinin önüne çektim. Bu kişiyi polise teslim ettim."