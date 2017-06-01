Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu satan ve "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Takip sonucu narkotik ekipleri Gülbahçesi, Dağlıoğlu, Belediyeevleri, Levent, Kazım Karabekir, Pınar, Gürselpaşa ve Dumlupınar mahallelerinde 25 adresteki şahısların uyuşturucu sattığını belirledi.

Şafak vakti 500 polisle adrese yapılan operasyonda Meltem A. (26), sevgilisi Servet B. (33), Mevlüde Ç. (28) ve Ceylan B. (19) ile birlikte 15 kişi gözaltına alındı.



Evlerde yapılan aramada 15 kilo esrar, bin 200 adet uyuşturucu hap, 62.25 gram kokain bulundu. İki gün boyunca emniyette sorgulanan zanlılar, bugün önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine götürüldü. Bu sırada uyuşturucu bağımlısı olan ve aynı zamanda torbacılık yaptığı ileri sürülen Meltem A. kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ben ana kraliçeyim öyle yazın" diye bağırdı.

Zanlılardan birinin de basın mensuplarına "Çekin böyle çekin bir de böyle çekin" diyerek poz vermesi dikkat çekti. Uyuşturucu satışı yapmak ve satışa yardımcı olmak suçlaması yapılan zanlılar adliyeye götürüldü.