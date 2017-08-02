Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Elazığ tarafından Tunceli’nin Pertek ilçesine doğru hareket eden feribotta bulunan Tunceli’nin Hozat ilçesi doğumlu Erdoğan Akay (55), feribotun karadan 300 metre uzaklaşmasının ardından kimliği ile eşinin cep telefonu numarasının yazılı olduğu kağıdı oturduğu banka bıraktı. Akay, daha sonra yolcuların şaşkın bakışları arasında Keban Baraj Gölü’ne atladı. Akay suya batarak kaybolurken, vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerinde askeri botla ve balıkçı kayıkları ile arama yapıldı ancak Akay’a şuana kadar ulaşılamadı. Şahsın bulunması için olay yerine dalgıçlar gönderildi. Erdoğan Akay’ın Karayolları’ndan emekli olduğu ve Mersin’de ikamet ettiği öğrenildi.