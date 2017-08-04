Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Kuğulu Park'ta şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağacın dalı kırıldı. Ağaç dalı, 7 yaşındaki İpek U. ile Sabire A'nın üzerine düştü.
Olay yerine çağrılan ambulansla Hacettepe Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Ankara'da rüzgar etkisini gösteriyor
04.08.2017 - 02:18 | Son Güncelleme: 04.08.2017 - 02:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'da etkili olan şiddetli rüzgardan kırılan ağaç dalı nedeniyle 2 kişiyi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Kuğulu Park'ta şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağacın dalı kırıldı. Ağaç dalı, 7 yaşındaki İpek U. ile Sabire A'nın üzerine düştü.
Etiketler : ankara,rüzgar,hava durumu,
493777 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/493777.aspx
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