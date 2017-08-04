Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Kuğulu Park'ta şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağacın dalı kırıldı. Ağaç dalı, 7 yaşındaki İpek U. ile Sabire A'nın üzerine düştü.

Olay yerine çağrılan ambulansla Hacettepe Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.