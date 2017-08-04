Edinilen bilgiye göre, Bursa merkez Osmangazi İlçesi Haşimişcan Caddesi Ördekli Kültür Merkezi önünde saat 1.30 civarında meydana gelen olayda Sami H. (52) karşıdan karşıya geçtiği sırada otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile kanlar içinde caddenin ortasında kalan Sami H. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Sami H’nin cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Polis kazaya karışan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
Yaya otomobilin altında kaldı
04.08.2017 - 04:45 | Son Güncelleme: 04.08.2017 - 04:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’da karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Yaya olay yerinde hayatını kaybederken otomobil sürücüsü ise kaçtı.
Edinilen bilgiye göre, Bursa merkez Osmangazi İlçesi Haşimişcan Caddesi Ördekli Kültür Merkezi önünde saat 1.30 civarında meydana gelen olayda Sami H. (52) karşıdan karşıya geçtiği sırada otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile kanlar içinde caddenin ortasında kalan Sami H. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Sami H’nin cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
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493787 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/493787.aspx
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