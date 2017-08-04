Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bursa merkez Osmangazi İlçesi Haşimişcan Caddesi Ördekli Kültür Merkezi önünde saat 1.30 civarında meydana gelen olayda Sami H. (52) karşıdan karşıya geçtiği sırada otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile kanlar içinde caddenin ortasında kalan Sami H. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Sami H’nin cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Polis kazaya karışan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.