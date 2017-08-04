Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Yunus Timleri şehir merkezinde uyuşturucu kullanılan ve satılan metruk bina ve alanlara şok baskın yaptı. Sık sık uyuşturucu kullananların şikayetlerine maruz kalan adreslerde yapılan ilk baskınlarda uyuşturucu ve satıcıların izlerine rastlanılmadı. Ancak şehir merkezinde bulunan metruk alanda şüpheli iki kişinin girdiği yönünde aldıkları ihbarla harekete geçen Yunus Timleri, metruk alana girdiler. Burada şüpheli iki kişiyi yakalayan timler, alanın orman kısmında ise yaptıkları aramada torba içinde uyuşturucu madde yapımında kullanılan maddeler buldular. Paketlenmiş şekilde hazırlanan maddelerine el koyan polis ekipleri, iki şahsı da gözaltına aldılar.Polis merkezinde yapılan detaylı incelemede ele geçirilen uyuşturucuların, bonzai yapımında kullanıldığını ancak henüz maddeler karıştırılmadığı için zararlı olmadıklarını belirlediler. Bunun üzerine gözaltına alınan iki şüpheli serbest bırakıldı.