Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Malazgirt ilçesine bağlı Boyçapkın köyünde PKK/KCK terör örgütünün sözde köy komisyonuna yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Sözde köy komisyonuna üye olan şahıslar ve terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı değerlendirilen 16 şahsın adreslerinde operasyon yapıldığının belirtildiği açıklamada, "05 Ağustos 2017 günü tespit edilen 16 şüphelinin adresinde eş zamanlı arama gerçekleştirilmiştir. Yapılan aramada, bir adet kalaşnikof tüfek ve 6 adet kalaşnikof tüfek şarjörü, bir adet G-1 piyade tüfeği ve bir adet G-1 tüfek şarjörü, bir adet tabanca ve 3 adet tabanca şarjörü, 646 adet kalaşnikof fişeği, 111 adet 9 mm tabanca fişeği, 15 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 3 adet av tüfeği, 196 kök dişi Hint keneviri ele geçirilmiştir. Tespit edilen 16 şahsın da adli işlemleri devam etmektedir. Halkımızın huzur ve güvenliği için ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamındaki operasyonlarımıza kararlılıkla devam edilecektir" ifadeleri kullanıldı.