Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan ve ismini alabalık ile duyuran Maşukiye, her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Özellikle son yıllarda turizmde büyük bir atağa kalkan Maşukiye, yerli turistlerin yanı sıra Arap turistlere de ev sahipliği yapıyor. Kartepe’nin eteklerinde bulunan ve Sapanca Gölü’ne yakınlığı ile dikkat çeken Maşukiye, doğal güzellikleri ile de turistlere göz kırpıyor.

ATV İLE SAFARİ

Özellikle hafta sonu ziyaretçi sayısını katlayan Maşukiye’de onlarca restoran hizmet veriyor. Turistler, alabalık keyfinin ardından Maşukiye’de ATV ile safari gerçekleştiriyor, zepline ile adrenalin yaşıyor. Arap turistlerin eğlencesinin başında ise ATV ile safari geliyor. Yaklaşık bir saat boyunca ormanda kalan turistler, turdan yüzleri gülerek dönüyor. Arap turistlerin yanı sıra çok sayıda doğa tutkunu da bölgeye akın ediyor. Kartepe’nin zirvesinde bulunan tesislere gelen turistler de, Maşukiye’ye uğramadan geçemiyor.

“KATAR KRİZİ MAŞUKİYE’Yİ HİÇ ETKİLEMEDİ”

Özellikle Dubai, Katar, Suudi Arabistan, Iraklı turistlerin geldiğini ifade eden işletmecilerden Nafiz Beyoğlu, “Salı günü başlıyorlar. Araplar sabah 09.00 gibi geliyorlar, akşam 20.00’e kadar yoğunluğumuz var” dedi.

Katar krizinin Maşukiye’yi hiç etkilemediğini belirten Beyoğlu, “Allah’a şükür. Hepsi akın akın geliyor. Günde 10-15 turist gezdirdiğimiz oluyor. Doğaya götürüyoruz. Sapanca Gölü, İzmit Körfezi manzaralı tur yaptırıyoruz. Buradan herkes memnun olarak ayrılıyor” diye konuştu.

“BURADA ALACAK YER KALMADI”

Yer soran olduğunu kaydeden Beyoğlu, “Havuzlu villa soran çok oluyor. Kalmaya geliyorlar. Burada zaten yer kalmadı. Herkes zamanında aldı bitirdi. Şimdi birbirlerinden yer alıyorlar” ifadelerini kullandı.Doğal güzellikleri ile Arapları cezbeden Maşukiye, İHA ekibi tarafından havadan görüntülendi. Ağaçların arasından akan dere ve şelaleler görüntülerde dikkat çekiyor. Maşukiye’nin üst kısımlarında ise İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü aynı anda seyredilebiliyor. Kartepe Belediyesi, bölgenin daha cazip hale gelmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.