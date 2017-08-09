Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki gece parçalı ay tutulması yaşandı. Ay, bakır rengine büründü. 21 Ağustos’ta da tam güneş tutulması bekleniyor. Ancak her güneş ve ay tutulması, akıllara “Deprem mi olacak?” sorusunu getiriyor. Nitekim 10 Ağustos 1999’da güneş tutulması oldu, bir hafta sonra Marmara Bölgesi’ni yıkan 7,4 büyüklüğündeki 17 Ağustos depremi yaşandı. Türkiye’nin birçok yerinden de gözlemlenen ay tutulmasının ardından dün Bodrum’da 4,9, Çin’de 7,0, Yunanistan’ın Kos Adası’nda 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Pekiyi deprem ve bu tutulmalar arasında bir bağlantı var mı?

BAĞLANTI YOK

İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Prof. Dr. Tansel Ak bu soruyu şöyle cevapladı: Deprem ile güneş tutulmaları arasında bir irtibat bulunup bulunmadığı meselesi hep merak konusu olmuştur. Keşke bu tür bir doğa olayı ile depremleri önceden bilebilsek. Fakat bu mümkün değil. 1999 depreminde güneş tutulması yaşanmıştı. 2006 yılında da bir tutulma oldu. O dönem bir araştırma yaptık. Ay’ın evrelerine baktık. Tutulmaları karşılaştırdık. Gerçek astronomik ölçümler yaptık ve teorik olarak deprem ile tutulmalar arasında bağlantı bulamadık. Deprem dediğiniz şey, yıl içinde sürekli olur.

YAN ETKİ

Benzer görüşleri dile getiren Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Şevket Demirbaş da “Güneş tutulmasının ve Ay tutulmasının depremlerle hiçbir alakası yok. Bu tutulmalar Ay’ın, ve Güneş’in Dünya’ya belirli konumundan kaynaklanıyor ve depremlerin üzerinde hiçbir etkisi bulunmuyor” diye konuştu. İstanbul Üniversitesinden Yard. Doç. Dr. Mevlana Başal’a göre tutulmalar depremde sadece yan etki. Başal şöyle dedi: Hepimiz Ay’a bağlı gel git olaylarını biliyoruz. Magma tabakasının, bu kütle çekimden etkilenmemesi mümkün değil. Tutulmalar, depreme yan etki olabilir. Tutulma var, deprem geliyor korsusu yersiz. Ama her halükârda tutulmalar depremleri etkilemez demek de mümkün değil.