Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Personelin yemekten yedikleri yemek nedeniyle zehirlendikleri düşünülürken, yemek numuneleri incelenmek üzere Halk Sağlığı Müdürlüğü ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne gönderildi. Olay dün OMÜ'de dün meydana geldi. Öğle yemeği yiyen personelden bazılarında kusma ve baş dönmesi şikayeti ortaya çıktı. 50'ye yakın personel, fenalaştı. Personelden bir kısmı Gazi Devlet Hastanesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, bir kısmı da OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Zehirlenen personel içerisinde hayati tehlikesi bulunan olmadığı, yemek numunelerinin Halk Sağlığı Müdürlüğü ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne gönderildiği belirtildi. Soruşturma sürüyor.