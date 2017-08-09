Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kozluk’a bağlı 90 hane ve 750 nüfuslu İnişli köyüne bağlı Tunçbilek mezrası sakinleri cep telefonuyla konuşmak için türlü türlü yollara başvuruyor. Cep telefonu şebekesinin çekmediği köyde vatandaşlar, sinyallerinin az geldiği köy meydanında toplanıp telefonlarını ağaç diplerine koyuyor. Burada hafif sinyal aldıklarını söyleyen köylüler arayan kişilerin kendilerine ulaşamadığı ancak sinyal geldiği zaman mesaj aldıklarını belirtti. Gelen mesaj sonrası telefonla konuşmak için ya ağaçlara ya da yüksek tepelere çıkmak zorunda kaldıklarını belirten köylüler, bu sorunlarının giderilmesini istedi.

"KÖY HALKI OLARAK MEYDANDA TOPLANIYORUZ"

Cep telefonları istasyonunun köye kurulması için birkaç kere başvuruda bulunduklarını söyleyen köy sakinlerinden Salih Bulut, hiçbir sonuç alamadıklarını söyledi. Bulut, “Köy halkı olarak meydan da toplanıyoruz. Burada 1-2 saatlik sinyal geliyor. Burada bizi arayanlar ulaşamadığı için mesaj geliyor. Biz de bizi arayanlara dönmek için ve konuşmak için yukarı tepelere çıkıyoruz. Yetkililerden köyümüze bir şebeke istasyonu kurulması konusunda yardımcı olmalarını istiyoruz” dedi.



"AĞAÇ YA DA TEPELERE TIRMANIYORUZ"

İbrahim Bulut ise evdeki cep telefonlarını köy meydanına getirdiklerini ve burada sinyal geldikten sonra mesaj aldıklarını belirterek, mesaj sonrası kendilerini arayanlarla konuşmak için yüksek tepelere çıktıklarını söyledi. Bulut, “Şebekeler yok cep telefonuyla konuşamıyoruz. Acil bir durumda ya ağaca ya da tepelere tırmanmak zorunda kalıyoruz” diye konuştu.