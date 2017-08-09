Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinesinde, Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbeyli ilçesinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.