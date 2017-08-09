Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinesinde, Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbeyli ilçesinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.
300 paket kaçak sigara ele geçirildi
09.08.2017 - 13:05 | Son Güncelleme: 09.08.2017 - 13:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kilis’in Elbeyli ilçesinde 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinesinde, Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbeyli ilçesinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Etiketler : kaçak sigara,yaşam haberleri,
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