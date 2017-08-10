Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kars'ta yaşayan 17 yaşındaki Şahin Ölmez, inşaatta çalışmak üzere geldiği Zonguldak'ta 3 gün önce yakınları ile birlikte sahile gitti. Kapuz Caddesi Uzunkum mevkisinde kendisi ile aynı yaşta olan kuzeni Fırat Altun ile birlikte dev dalgalara rağmen denize giren Ölmez, denizde çırpınmaya başladı. Yüzme bilmeyen genç, bir süre sonra suyun içinde gözden kayboldu. AFAD ekipleri, Zonguldak Belediyesi dalgıç ekipleri ve Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra Sahil Güvenlik botuyla süren arama çalışmaları neticesinde Şahin Ölmez’in cansız bedenine akşam saatlerinde ulaşıldı. Sahil Güvenlik botu ile Zonguldak Limanı'na getirilen gencin cesedi, halat yardımıyla ekipler tarafından kıyıya çıkartıldı. Bu sırada dengesini kaybeden bir kişi denize düştü. Güçlükle kıyıya çıkartılan gencin cenazesi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yakınları fenalık geçirdi.