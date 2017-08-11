Alınan bilgiye göre, Levazım Mahallesi Kardelen Sokak'ta yaşayan Süer'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Süer'in yaşadığı eve giden polis, kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve girdi.
Ekipler, evde Tuğrul Süer'in cansız bedeniyle karşılaştı.
Yapılan incelemelerin ardından Süer'in cenazesi Kağıthane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Reklamcı Süer evinde ölü bulundu
11.08.2017 - 11:24 | Son Güncelleme: 11.08.2017 - 11:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Reklamcı Tuğrul Süer (61), Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Levazım Mahallesi Kardelen Sokak'ta yaşayan Süer'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Etiketler : Tuğrul Süer,
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