Alınan bilgiye göre, Levazım Mahallesi Kardelen Sokak'ta yaşayan Süer'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Süer'in yaşadığı eve giden polis, kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve girdi.
Ekipler, evde Tuğrul Süer'in cansız bedeniyle karşılaştı.
Yapılan incelemelerin ardından Süer'in cenazesi Kağıthane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.