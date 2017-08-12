Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolu Ankara istikametine seyir halinde olan 38 TP 608 plakalı kamyonet sürücüsü Halim Bükey, Sanayi Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Ömer Faruk Ceylan yönetimindeki 16 JRG 63 ile Murat Koca idaresindeki 14 EK 807 plakalı otomobile hızla çarptı. Otomobillere çarptıktan sonra duramayan kamyonet refüjde bulunan yön tabelalarına çarparak durabildi.

Kazada, kamyonette bulunan sürücü Halim Bükey ile otomobil sürücüsü Murat Koca yara almadan kurtulurken, 16 JRG 63 plakalı otomobil sürücüsü Ömer Faruk Ceylan hafif yaralandı. Olay yerine gelen 112 Sağlı ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ceylan, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.