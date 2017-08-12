Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 11:00 sıralarında Çankaya'nın Celal Bayar Bulvarı üzerinde bulunan YHT Garı içerisinde yaşandı. Garın birinci katında bulunan boş bir alanda, tavandaki kaplama malzemeler çöktü. Şans eseri kimsenin bulunmadığı alanda yaralanan olmazken, GAR içerisinde kısa süreli bir panik yaşandı. Olay sonrası GAR'a polis ekipleri sevk edildi. Çöken tavan kaplama malzemeleri, görevliler tarafından temizlenirken, basın mensuplarının görüntü almasına izin verilmedi.

