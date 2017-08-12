İstanbul Boğazı’nda akıntıya kapılarak gözden kaybolan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım’ı arama çalışmaları Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı “kurbağa adam” diye tabir edilen dalgıçlar tarafından Yenikapı sahili ile Cankurtaran bölgesinde devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları 28’inci gününde sürerken ailenin bekleyişi sürüyor.
Furkan Yıldırım’ı arama çalışmaları devam ediyor
12.08.2017 - 14:02 | Son Güncelleme: 12.08.2017 - 14:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
15 Temmuz günü İstanbul Boğazı’nda akıntıya kapılarak kaybolan Furkan Yıldırım’ı arama çalışmaları Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sürdürülüyor.
Etiketler : 15 Temmuz günü İstanbul Boğazı,Furkan Yıldırım kayıp,
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