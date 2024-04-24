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Haberler > Yaşam > Soğuk iklimiyle türkülere konu olan Erzurum "yaz gibi" bir ilkbahar yaşıyor

Soğuk iklimiyle türkülere konu olan Erzurum "yaz gibi" bir ilkbahar yaşıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kış mevsiminin çetin geçmesi nedeniyle soğuk havası türkülere konu olan Erzurum'da ilkbaharda yaşanan sıcak hava, yaz mevsimini aratmıyor.

"Erzurum, 11 ay beyaz, 1 ay ayaz, gerisi de yaz gardaş yaz" deyimiyle soğuk havası ozanların türkülerine de konu olan kentte, nisan ayında hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Gündüz hava sıcaklığının 20 dereceyi geçtiği kentte, vatandaşlar aileleri ve çocuklarıyla, tarihi mekanların çevresi ile park, bahçe ve spor alanlarında yoğunluk oluşturdu.

Soğuk iklimiyle türkülere konu olan Erzurum "yaz gibi" bir ilkbahar yaşıyor - 1. Resim

Atatürk Üniversitesinin çam ağaçlarıyla çevrili kampüsünde çimler üzerinde oturup vakit geçiren öğrenciler, güzel havanın tadını çıkarıyor.

AÇIK HAVADAKİ SPOR TESİSLERİ DOLDU TAŞTI

Bazı üniversite öğrencileri ise kampüsteki spor tesislerinde futbol, voleybol, hentbol ve tenis oynayıp keyifli zaman geçiriyor.

Soğuk iklimiyle türkülere konu olan Erzurum "yaz gibi" bir ilkbahar yaşıyor - 2. Resim

Açık havadaki spor tesislerinin dolup taştığı kentte, mesire alanları ile cadde ve sokaklardaki yoğunluk da dikkati çekti.

"AKRABALARIM ÇOK SOĞUK OLDUĞUNU BELİRTEREK KORKUTMUŞLARDI"

Üniversite öğrencisi Zehra Ayyüce Gezay, AA muhabirine, soğuk havaların ardından dışarıya çıkıp keyifli vakit geçirdiklerini söyledi.

Soğuk iklimiyle türkülere konu olan Erzurum "yaz gibi" bir ilkbahar yaşıyor - 3. Resim

Kentte kış mevsiminin uzun sürdüğünü ve çetin geçtiğini anımsatan Gezay, "Erzurum'a gelmeden önce arkadaşlarım ve akrabalarım çok soğuk olduğunu belirterek korkutmuşlardı beni ama şu anda hava çok sıcak içimiz ısındı, mutlu olduk" dedi.

Vatandaşlardan 63 yaşındaki İsmail Gülden ise Erzurum'da sıcaklığın kış mevsiminde sıfırın altında 30-40 dereceye kadar düştüğünü hatırlattı.

Soğuk iklimiyle türkülere konu olan Erzurum "yaz gibi" bir ilkbahar yaşıyor - 4. Resim

Havanın bu sene çok sıcak geçtiğini ifade eden Gülden, "Bu sene hakikaten bu havaya hayret ettik. Çok sıcak geçiyor." dedi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
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