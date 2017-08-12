Kefken-Kerpe yol ayrımında meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada 31 LL 040 plakalı otomobille, 41 P 0609 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Çapmanın etkisiyle her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla M.Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza hakkında Jandarma ekipleri inceleme başlattı.
Otomobil ve minibüs birbirine girdi: 7 yaralı
12.08.2017 - 14:13 | Son Güncelleme: 12.08.2017 - 14:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kerpe-Kefken yol ayrımında otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Kefken-Kerpe yol ayrımında meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada 31 LL 040 plakalı otomobille, 41 P 0609 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Çapmanın etkisiyle her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla M.Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Etiketler : Kocaeli',
495720 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/495720.aspx
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