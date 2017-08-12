Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kefken-Kerpe yol ayrımında meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada 31 LL 040 plakalı otomobille, 41 P 0609 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Çapmanın etkisiyle her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla M.Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza hakkında Jandarma ekipleri inceleme başlattı.