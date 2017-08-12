Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Çamlıyayla’nın Sebil Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cehennemdere eski çöplük mevkiinden komşusuna yaya olarak giden İdris Kara (50) isimli şahıs, bir anda yere yığıldı. İddiaya göre Kara, av tüfeğinden çıkan saçmaların başına isabet etmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Yapılan ihbar sonucu olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmalarda 14 yaşındaki B.E.’ye ulaştı. İddiaya göre, B.E., babasına ait ruhsatlı av tüfeği ile karanlıkta domuz gördüğünü zannederek tetiğe bastığını öne sürdü. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan B.E., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği Tarsus Adliyesi’nde tutuklandı.