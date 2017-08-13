Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Yenişehir İlçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Umut Sitesi'nde oturan ve 4'üncü kattaki dairesinin anahtarı evde kalınca kapıyı açamayan bir kişi itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri elektrik tellerinden dolayı balkona yanaşamayınca daire sahibinden çilingir çağırmasını isteyerek siteden ayrıldı. Bu sırada çalıştığı köfteciden çıkarak eve gitmek için sitenin önünden geçen Ferhat Kaynar, kalabalığı görünce yardım edebileceğini söyledi. Kaynar, kapısı kilitli dairenin yanındaki evin balkonundan diğerine geçmek isterken bir anda dengesini kaybederek 4'üncü kattan düştü. Ağır biçimde yaralanan evli ve 2 çocuk babası Ferhat Kaynar, kaldırıldığı Yenişehir Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.