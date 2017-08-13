Olay, dün saat 23.30 sıralarında Yenişehir İlçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Umut Sitesi'nde oturan ve 4'üncü kattaki dairesinin anahtarı evde kalınca kapıyı açamayan bir kişi itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri elektrik tellerinden dolayı balkona yanaşamayınca daire sahibinden çilingir çağırmasını isteyerek siteden ayrıldı. Bu sırada çalıştığı köfteciden çıkarak eve gitmek için sitenin önünden geçen Ferhat Kaynar, kalabalığı görünce yardım edebileceğini söyledi. Kaynar, kapısı kilitli dairenin yanındaki evin balkonundan diğerine geçmek isterken bir anda dengesini kaybederek 4'üncü kattan düştü. Ağır biçimde yaralanan evli ve 2 çocuk babası Ferhat Kaynar, kaldırıldığı Yenişehir Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Yardım etmek istedi, feci şekilde can verdi
13.08.2017 - 13:54 | Son Güncelleme: 13.08.2017 - 13:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın Yenişehir İlçesi'nde, kalabalığı görünce yardım etmek isteyen, kilitli kalan kapıyı açmak için yan daireden balkona geçmek isteyen 28 yaşındaki Ferhat Kaynar, 4'üncü kattan düşerek yaşamını yitirdi.
Etiketler : bursa,kadın,balkondan düştü,
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