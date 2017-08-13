Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Alanya ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki serbest dalgıç Yusuf Uysal, dün öğle saatlerinde Gazipaşa’nın Güneyköy Mahallesi kumsalına geldi. Burada zıpkınla balık avlamak için denize dalan Uysal, geriye çıkmadı. Uysal’dan dün den buyana haber alamayan yakınları durumu polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Bölgede bugün sabah saatlerinde çalışma başlatan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Uysal’ın cesediyle karşılaştı. Sahil Güvenlik botuna alınan Uysal’ın cesedi Gazipaşa Limanına getirilerek buruda yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Morguna sevk edilecek.

