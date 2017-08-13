Edinilen bilgiye göre, Alanya ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki serbest dalgıç Yusuf Uysal, dün öğle saatlerinde Gazipaşa’nın Güneyköy Mahallesi kumsalına geldi. Burada zıpkınla balık avlamak için denize dalan Uysal, geriye çıkmadı. Uysal’dan dün den buyana haber alamayan yakınları durumu polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Bölgede bugün sabah saatlerinde çalışma başlatan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Uysal’ın cesediyle karşılaştı. Sahil Güvenlik botuna alınan Uysal’ın cesedi Gazipaşa Limanına getirilerek buruda yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Morguna sevk edilecek.
Zıpkınla dalış yapan serbest dalgıç ölü bulundu
13.08.2017 - 15:44 | Son Güncelleme: 13.08.2017 - 15:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde zıpkınla balık avlamak için denize giren serbest dalgıcın cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Alanya ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki serbest dalgıç Yusuf Uysal, dün öğle saatlerinde Gazipaşa’nın Güneyköy Mahallesi kumsalına geldi. Burada zıpkınla balık avlamak için denize dalan Uysal, geriye çıkmadı. Uysal’dan dün den buyana haber alamayan yakınları durumu polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Bölgede bugün sabah saatlerinde çalışma başlatan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Uysal’ın cesediyle karşılaştı. Sahil Güvenlik botuna alınan Uysal’ın cesedi Gazipaşa Limanına getirilerek buruda yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Morguna sevk edilecek.
Etiketler : zıpkın,dalış,
495937 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/495937.aspx
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