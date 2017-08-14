Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, bugün gündüz saatlerinde Karacasu-Nazilli Karayolu Yenice Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hüseyin A. (30) yönetimindeki 09 SA 442 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Muhterem G. (40) idaresindeki 35 KD 1341 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralılar; Hüseyin Ağır ile eşi Hatice Ağır'ı (33) ve diğer otomobil sürücüsü Muhterem G. ve otomobilde yolcu konumunda bulunan Ümran Gökçe (38) ile Halime Kural'ı (55) ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviyi alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.