Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dinçer, Türkiye’nin ilk kadın yangın söndürme helikopteri pilotu olarak bu yıl Antalya’ya atandı. Kentteki birçok yangına ekip arkadaşlarıyla havadan müdahale eden ve kısa sürede başarılı manevralarıyla takdir toplayan Dinçer’e ailesi ve çalışma arkadaşları “ateş kartalı” lakabını taktı. Çocukluğunun Esenboğa Havalimanı’na yakın bir evde geçtiğini ve evinin penceresinden inip kalkan uçakları seyrederek ailesine “Bir gün ben de pilot olacağım” dediğini aktaran Dinçer “Bu gerçekten kutsal bir görev. Bir doktorun hastayı kurtardığında verdiği bir mutluluk vardır. Biz de aynı duyguyu yaşıyoruz. Ormanlar bizim çocuklarımız. Nefes kaynağımız. Onlar olmadan nefes alamayız. Vatandaşlardan bu konuda destek bekliyoruz. Küçük bir duman dahi görseler Alo 177’yi arayarak ihbarda bulunmalarını istiyoruz. Alevler bir anda büyüyebiliyor. Bize ne kadar erken ihbar gelirse yangını o kadar çabuk söndürebiliriz” dedi. AA