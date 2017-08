Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN - Çünkü koyu renk saçlar için bildiğiniz gibi önce saçın bütün renginin gitmesini sağlayan oryal adı verilen, tamamen kimyasal ve çok zararlı olduğu bilinen madde gerekli. Onun üzerine ise tercih edilen renk boya uygulanır ve bazen de saç kaybedilir... Onun için uzmanlar her evde bulunacak malzemeler ve güneşle saç renginizi açabileceğinizi söylüyor. İşte bu yöntemlerden bazıları:



PAPATYA: 2 bardak suya bir avuç kuru papatya atın, rengi sarı olana kadar kaynatın, turuncu olmadan alın. Süzün, soğutun ve bir püskürtme şişesine alın. Sonra saçınızın her yerine papatya çayını yedirin. Güneşe çıkın ve en az yarım saat güneşte kalın. Bunu 2 günde bir tekrarlayın.

ELMA SİRKESİ: Doğal açıcılardan biri de elma sirkesi. Duştan çıkarken son durulamanın ardından sirkeli su dökün. Bunu da birkaç kez uygulamanız gerekecek. Ağır kokuyu yumuşatmak için lavanta yağını sirkeli suya karıştırabilirsiniz. Bu uygulama da saçlarınızı canlandıracak.

BAL VE ZEYTİNYAĞI: Bütün bedenin sağlığı için gerekli olan bu müthiş ikili, saç güzelliği için de bulunmaz seçim. Yarım bardak bal ile yarım bardak zeytinyağını iyice karıştırın. Saçınız nemliyken, açılmasını istediğiniz bölümlere veya saçınızın tamamına sürün. Bu karışım saça iyice işlemeli. Yarım saat bekleyip durulayın. Bu uygulamayı da birkaç gün arayla yapabilirsiniz.

KARBONAT: Banyoda ıslak saçınıza bir kaşık karbonaz serpip yedirin. Bu yolla saç derinizi de temizleyerek yağlanmasını önleyeceksiniz.

LİMON: Bir bardak limon suyunu bir litre su ile karıştırıp boş bir püskürtme şişesine alın. Islak saçınıza karışımın tümünü sıkın. Sonra da güneşlenin. 20-30 dakika bekledikten sonra durulayın.

TARÇIN: Saç kreminizin içine biraz tarçın ekleyip iyice karıştırın. Tüm saçınıza yedirin. Sonra bone takıp akşama kadar, tahminen 9-10 saat bekletip durulayın.

VİTAMİN TABLETİ: 5-10 adet C vitamini tabletini günlük şampuanınıza ekleyip karıştırın. Saçınızı bu karışımla düzenli olarak yıkadığınızda saç renginiz açılacak.

SİYAH ÇAY: 2-3 yemek kaşığı çayı demleyip saçınıza sürün, yarım saat bekleyip durulayın. Bu uygulama saçınızı parlatacak da aynı zamanda.