Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN - Bir düğün daveti aldığımızda aklımıza gelen ilk şey “Ne giyeceğim?” oluyor. Düğün, yakın akrabanın ise daha ağır, daha abiye, daha şatafatlı da tercih etseniz olur ama arkadaş, komşu, tanıdık gibi sıfatları taşıyorsa davet eden, burada biraz telaş başlıyor.

- Herkes siyah giyer şimdi.

- O elbisemi geçen haftaki düğünde giydim.

- Üzerine bir şalla renklendirsem mi?

- Yoksa şu krem rengi elbiseyi mi denesem?

İşte orada durun... İster sünnet ister evlilik olsun, düğüne giderken beyaz ya da krem renk tercih etmeyin. Beyaz geline, kırık beyaz ve kremler de sünnet çocuğunun annesine kalsın... Peki ne mi giyeceksiniz? Morhipa MAG ekibi, düğünlere uygun giyinme kurallarını 7 maddede toparladı. Bu önerilerle; özenli görünürken abartıya kaçmamak, gelinin kız kardeşi gibi görünmemek, dekolteyle ‘tuhaf bakışları’ üzerinizde toplamadan düğünün en şık kadını olmak mümkün. Tabii gelinden sonra...



DÜĞÜN NEREDE?

Elbette mekân en çok dikkat edilecek detay. Kır düğününe sivri topuk ayakkabı, parlak elbise, ağır topuzla gitmek önce sizi rahatsız edecek zaten.

SİYAH HER YERDE

Her ortama uyan muhteşem renk. Düğün nerede olursa olsun, model ayarlandığında her mekâna uyabilen siyah, canlı renkte çanta ve ayakkabıyla renklendirilebilir.



GÜVENDİĞİNİZ ELBİSEYİ SEÇİN

Biraz daha fazla feminen görünmek için o düğünden iyisi bulunmaz. Pantolon-ceket-bluz üçlüsünü düşünmeyin bile. En güvendiğiniz elbiseyi çıkarın. Bir stiletto ve çok hafif bir makyaj yeterli.



BEYAZ VE KREM YOK

Krem rengi süslemeler, beyaz danteller ve tüller gelin için ayrılmalı çünkü bir düğünün yazılı olmayan fakat en önemli kuralı gelinle yarışmamak. Bunun yerine renkli danteller, payetli tasarımlar ya da katmanlı elbiseler tercih edilmeli.



TOPUK seçerken

Bir düğün için ayakkabı düşünürken, ne kadar ayakta olacağınızı düşünüp öyle karar verin. Bir saat sonra yürüyemez hâle gelmeniz ve geceyi kendiniz için işkenceye çevirmeniz mümkün. Hazır

sezonda küçük topuklar modayken, kullanın.



ÇANTA KÜÇÜK OLSUN

Büyük kol ya da omuz çantaları çoğu zaman bir düğünün doğasına aykırıdır. Daha minimal tercihler yapılması gerekir. Tüm gün ağır çantayla yorulan omuzlara da iyi gelecektir.



KISA ETEĞE BAKMAYIN

Kısa etek ya da elbiseler giymek bir düğün için her zaman en doğru karar olmayabilir. Orta boy kesimler her zaman daha zarif ve şık

görünür.