Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK terör örgütüne yardım yataklık yapanlara yönelik operasyon düzenlediği belirtilerek şöyle denildi: "Jandarma tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 13 Ağustos 2017 tarihinde terör örgütüne yardım yataklık yaptıkları tespit edilen 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."