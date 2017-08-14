İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Bademli köyü Acıdere  sahiline operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve  Irak uyruklu 44 kişi yakalandı. Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık  Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Öte yandan, operasyonda bir bot ile çok sayıda can yeleği ele geçirildi.