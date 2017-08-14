İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Bademli köyü Acıdere sahiline operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Irak uyruklu 44 kişi yakalandı. Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Öte yandan, operasyonda bir bot ile çok sayıda can yeleği ele geçirildi.
Çanakkale'de 44 yabancı uyruklu yakalandı
14.08.2017 - 11:10 | Son Güncelleme: 14.08.2017 - 11:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan yabancı uyruklu 44 kişi yakalandı.
Etiketler : çanakkale,kaçak,yakalandı,mülteci,
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