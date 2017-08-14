Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Bademli köyü Acıdere sahiline operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Irak uyruklu 44 kişi yakalandı. Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Öte yandan, operasyonda bir bot ile çok sayıda can yeleği ele geçirildi.