Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün 10.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Altınapa Baraj Gölü kenarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Altınapa Baraj Gölü kenarında Rıza Özkan'ın cesedi piknikçiler tarafından bulunmuştu. Jandarma ve polisin yaptığı incelemede kafasından vurulmuş halde bulunan Rıza Özkan'ın, vurulduktan sonra bir araçla yol kenarına atıldığı belirlendi. Olayın ardından cinayeti araştıran Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Rıza Özkan'ın aynı gün sabah erken saatlerinde bir kavgaya karıştığını belirledi.

CİNAYET ŞÜPHELİSNİDEN BİRİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Kavga görüntülerini inceleyen polis, Rıza Özkan'ın Ali Topkaya ve Mustafa S. ile birlikte olay yerinden ayrıldığını tespit etti. Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, adreslerini belirledikleri Ali Topkaya ve Mustafa S.'nin evine özel harekat polisinin desteğiyle birlikte günü birlik kalınan daireye operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda şüphelilerden Ali Topkaya evinde başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Diğer şüpheli Mustafa S. ise merkez Karatay ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Şüpheli Ali Topkaya'nın yapılan inceleme sonucunda intihar ettiği anlaşıldı. Yakalanan cinayet zanlısı Mustafa S. ise ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. İlk ifadesinde şüpheli Mustafa S.'nin cinayeti kabul etmediği öğrenildi.

TELEFONDAKİ KONUŞMASINI DUYUNCA ÖLDÜRMÜŞLER

Cinayete kurban giden Rıza Özkan ve arkadaşları Ali Topkaya ve Mustafa S.'nin yaklaşık 4 ay önce alkol aldıkları bir restoran sahibi Emin K. ile tartıştıkları ve tartışmada Ali Topkaya'nın kafasına şişeyle vurulması sonucu tek gözünü kaybettiği öğrenildi. Üç arkadaşın kavganın ardından intikam almak için Cumartesi gecesi aynı restorana giderek, iş yeri sahibi Emin K.'nın dışarıya çıkmaları bekledi. Üç arkadaş iş yerinden çıkan Emin K.'yı evine kadar takip ettikten sonra silahla yaralayıp olay yerinden kaçtı. Olayın ardından üç arkadaş Karatay ilçesinde bulunan içkili bir restoranda buluşarak alkol almaya başladı.



"BU ORDAMDAN VE BU ARKADAŞLARDAN BİR TÜRLÜ KURTULAMADIM"

Ali Topkaya ve Mustafa S., Rıza Özkan'ın telefonda konuştuğu birisine "Bu ortamdan ve bu arkadaşlardan bir türlü kurtulamadım" dediğini duyunca panikledi. İki arkadaş daha sonra kendilerini polise ihbar edeceği korkusuyla Rıza Özkan’ı araçlarına bindirerek tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada Mustafa S., Rıza Özkan’a “Ali abim seni öldürecek sen bize yanlış yaptın" diyerek tehdit etmeye başladı. Tartışmanın ardından alkollü olduğu öğrenilen Ali Topkaya, Rıza Özkan’ı yanındaki silah ile başından vurduktan sonra Altınapa Baraj Gölü kenarında bulunan araziye atıp kaçtı. Cinayetin ardından evinde polisler tarafından ölü olarak bulunan Ali Topkaya’nın ölmeden önce “6 tane kurşunum kaldı. Ya biriyle ya biniyle fark etmez. Birileriyle çatışırken veya kafama sıkar ölürüm” dediği iddia edildi.