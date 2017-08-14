Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kilis'te tıp merkezinde uyuşturucu baskını. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bazı kişileri takibe aldı. Polisin uzun süren takibinin ardından uyuşturucu ticareti yapanların Gaziantep ve Hatay'da irtibatlı olduğu kişiler de saptandı. Çalışmasını tamamlayan polis, bu Sabah savcılık izniyle 3 kentteki 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen baskınlarda Kilis kent merkezindeki özel bir tıp merkezine de operasyon düzenlendi. Tıp merkezinin kapısını kırarak içeri giren polislerin yaptığı uzun aramada 152 uyuşturucu hap, 25 gram metamfetamin, 1 kilo 460 gram esrar, bir Kalaşnikof tüfek, bir ruhsatsız tabanca, 6 mermi ele geçirildi. Kilis, Gaziantep ve Hatay'daki operasyonlarda gözaltına alınan M.A., V.A., B.Y.Ü., A.D., M.H.M., H.T., A.Ş., H.T. ve A.K.'nin sorgulanmasına başlandı.