Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurban pazarlarının henüz açılmadığı Tokat’ta besiciler üretim yaptıkları çiftliklerden kurbanlık satışı yapıyor. Doğancıbağları İl Emniyet Müdürlüğü binası arkasında bulunan çiftliğinde beslediği 40 küçükbaş kurbanlıktan 20'sini satan Ömer Süer, besili kurbanlıkların fiyatlar artsa da talep gördüğünü kaydetti. Geçen yıl ki kurbanlıklara göre fiyatların 300-400 lira arasında arttığını ifade eden Süer, et fiyatlarının yüksek olması ve hayvancılık yoğun olmaması nedeni ile bu artışın yaşandığını belirterek,"Damızlık hayvan kalmadı desek yeri. O nedenle dişi hayvanların kesimi yasaklandı. Bundan sonra dişi kurbanlık kesilmez ise küçük ve büyükbaş hayvan sayısı artar diye ümit ediyoruz. O zaman et ve kurbanlık fiyatları düşebilir" dedi.



Fiyatların artmasının kendi açısından satışları çok fazla etkilemediğini ifade eden Süer, bayrama kadar elindeki tüm kurbanlıkları satabileceğini kaydetti. Kurbanlık alan Ali Akarslan ise fiyatların yüksek olduğunu belirterek,"Geçen sene büyükbaş almıştım. Bu sene küçük baş almaya karar verdik. Fiyatlar yüksek olsa da alacağız" diye konuştu.