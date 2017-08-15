Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri’de, Talatpaşa Mahallesi sakinleri, evlerinde gördükleri, ‘sarıkız’ adı verilen et yiyen örümcekten dolayı kâbus yaşıyor. Vatandaşlar ne balkona çıkabiliyor ne de çocuklarını dışarı gönderebiliyor. Nurettin Aydın isimli mahalle sakini, “Yetkililer dikkatli olmamızı istediler. 4’üncü kata kadar tırmanıyormuş ve zehirliymiş. Korkuyoruz” dedi. Hava Gürpınar ise, “Canlı yakaladığımız bu örümceği kavanoza koyduk. İki parça et attık, parçalayarak yedi. Şimdiye kadar geceleri 5 adet yakaladım” diye konuştu. Sultan Gözübüyük de, yakaladığı böceğin tırnakları olduğunu belirtti. Yetkililer ise, sık sık mahalleyi ilaçlayarak çözüm bulmaya çalışıyor. Ali Göç KAYSERİ İHA



UZMANLAR NE DİYOR?

Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Mükerrem Altuntaş, “Sarıkız adlı örümcek, genellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde görülüyordu. Fakat son zamanda İç Anadolu’da da rastlamaya başladık. Isırdığı yeri enfekte edebiliyor. Bu durumlarda antibiyotik ve ağrı kesici kullanıyoruz” dedi.



ZEHİRLİ DEĞİL

İNSANLARA SALDIRMAZ

Saatte 1.5 kilometre yol alabilen sarıkız isimli örümcek, ışıktan rahatsız olduğu için gece ortaya çıkıyor. 8-12 santimetre büyüklüğe ulaşabiliyor. Uzmanlar, insanlara saldırmadığını ve zehirli olmadığını söylüyor. İri cüsseli örümceğin avları arasında kemirgenler, kertenkeleler ve akrepler bulunuyor.