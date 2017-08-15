Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Nevşehir merkez ve ilçelerinde eş zamanlı ByLock operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyon sonrasında 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.