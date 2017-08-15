Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Nevşehir merkez ve ilçelerinde eş zamanlı ByLock operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyon sonrasında 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Nevşehir’de ByLock operasyonu, 7 gözaltı var
15.08.2017 - 11:10 | Son Güncelleme: 15.08.2017 - 11:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Nevşehir’de ByLock operasyonu yapıldı.
Etiketler : Nevşehir,ByLock,fetö,
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