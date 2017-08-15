Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında bölgede devriye görevi yapan sahil güvenlik unsurları, Kadırga Burnu yakınlarında bir grubun lastik bot ile denize açıldığını tespit etti. "TCSG-80" bot komutanlığınca denizden 1 mil açıkta düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Sierra Leone ve Togo uyruklu 36 kişi yakalandı. Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara giyecek ve yiyecek verildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.