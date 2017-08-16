Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kendisini doktor olarak tanıtarak, aralarında bir hemşirenin de bulunduğu 4 kişiye dudak dolgusu ile botoks yaptığı iddiasıyla yargılanan kuaför Soner Gülnaz hırsızlıktan tutuklandı. Cezasını çekmesi için açık cezaevine gönderildi. Sahte estetikçi cezaevinden firar etti. Güvenlik güçleri Gülnaz’ı yakalamak için çalışma başlattı. Soner Gülnaz’ın saklanmak için merkez Seyhan ilçesi Yeni Bey Mahallesi’ndeki bir eve gittiğini belirleyen ekipler, sabaha karşı operasyon düzenledi. Eve gittiği sırada yakalanan sahte estetikçi, işlemlerin ardından Adana Adliyesine götürüldü. Mahkûmların kendisine baskı yaptığını ileri sürüp, buna dayanamayarak kaçtığını iddia eden Gülnaz, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına “Swinger çetesini ortaya çıkardım. İftiralarla doluyum. Yunanistan’a kaçma işi yalan. Hepsini açıklayacağım. Devletime sığınıyorum” diye konuştu. Soner G’nin cezaevinden kaçtıktan sonra sahte kimlikle Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gittiği, daha sonra Türkiye’ye döndüğü ve Yunanistan’a kaçma planı yaptığı ifade edildi.