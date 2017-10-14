Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsiminin önemli ürünlerinden karnabaharda hasat heyecanının başladığını söyledi.

Bilecik ve ilçelerinin yılda yaklaşık 2 bin ton karnabahar üretimiyle ülke ihtiyacının yüzde 10-15'ini karşıladığını belirten Ünver, başta İstanbul olmak üzere Düzce, Adapazarı ve İzmit'e buradan sevkiyat yapıldığını bildirdi.

Ünver, Osmaneli'nin hava ve toprak yapısı dolayısıyla kış sebzelerinin üretimi için de çok uygun olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Karnabaharın olgunlaşma süreci çeşide göre değişiyor. Hava durumuna göre 60, 90, 120 günlük ekilir, çiftçi bu zamanı bilir. Bunlar bir anda ekilip bir anda olan ürünler değil. Tüccar 1,7 liraya buradan alıyor. İlçede karnabahar üretimi bin dönüm civarındadır. Tarladan tanesini 1,7-2 liradan tüccara veriyoruz. İstanbul'da da kilosu 3-5 liradan satılıyor."

Tarlasında hasat yapan üretici Ecevit Er, uzun yıllar karnabar üretiminden para kazandığını aktardı.

Er, "90 günde çıkıyor sonra kesiyoruz. Şu an asat heyecanımız başladı. Çevre illere gönderiyoruz, lezzeti tercih ediliyor. Allah bereket versin, bugün itibarıyla 2 liraya gidiyor." dedi.

