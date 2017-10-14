Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan Samsun istikametine gitmekte olan Lütfi K. idaresindeki 34 EF 6201 plakalı otomobil, Tosya-Aşağıkayı köyü kavşağında İbrahim D. idaresindeki 37 DZ 860 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Lütfi K. ile traktör sürücüsü İbrahim D. yaralandı. Yaralılar, 112 ambulansı ile Tosya Devlet Hastanesine sevk edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.