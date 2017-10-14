Emrah İrfan (38) idaresindeki 48 J 1822 plakalı motosiklet, Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkisinde bir iş yerinin duvarına çarptı. Başında kask olmadığı belirtilen İrfan, olay yerinde yaşamını yitirdi. İrfan'ın, bir otelde aşçılık yaptığı öğrenildi.
Muğla'daki kazada 1 ölü var
14.10.2017 - 15:39 | Son Güncelleme: 14.10.2017 - 15:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, iş yerinin duvarına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Etiketler : muğla,kaza,haberler,
511257 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/511257.aspx
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