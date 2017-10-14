Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emrah İrfan (38) idaresindeki 48 J 1822 plakalı motosiklet, Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkisinde bir iş yerinin duvarına çarptı. Başında kask olmadığı belirtilen İrfan, olay yerinde yaşamını yitirdi. İrfan'ın, bir otelde aşçılık yaptığı öğrenildi.