Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği, Şehzadeler Belediyesi, Glutensiz Hayat Derneği ile birlikte çölyak hastaları için farkı bir etkinlik düzenledi. Çölyak hastalarının da aşure yiyebilmesi için glutensiz aşure etkinliği düzenledi. Manisa 15 Temmuz Demokrasi Meydanında bu yıl ilki düzenlenen etkinlik kapsamında buğday kullanılmadan yapılan aşure etkinliğe katılan vatandaşlara ve çölyak hastalarına dağıtıldı. Çölyaklıların yaşam kalitelerinin yükselmesi amacıyla böyle bir etkinliği düzenlediklerini söyleyen Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan, "Glutensiz aşure, bizim içerisinde buğday bulunmadan yiyebileceğimiz bir aşure. Şu an binincisini yapıyoruz. Şehzadeler Belediyemiz büyük bir destek verdi. İnşallah Türkiye’ye yayılmasını bekliyoruz. Çünkü dışarıda aşure yeme şansımız yok. Bir farkındalık etkinliği, aynı zamanda çölyaklıların da dışarıda aşure yemelerini istiyoruz. Çölyaklıların yaşam kalitelerini yükseltmek istiyoruz. Şu an Türkiye Büyük Millet Meclisinde Çölyak Araştırma Komisyonu çalışmalarına devam ediyor. İnşallah devletimizin koruması altında çölyaklıların yaşam kalitesinin yükselmesini bekleyeceğiz" diye konuştu.

Etkinliğe katılan Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal ise, "Çocuklarımızı ve geleceğimizin sağlığını tehdit eden bir hastalık. Toplum olarak bu hastalığa karşı bilinçli bir şekilde mücadele etmemiz gerekiyor. Bu mücadeleyi oluşturabilmemiz için de toplumun sahiplenmesi gerekiyor. Bugün burada glutensiz aşure ve yapmış olduğumuz çalışma halkımızın çölyak hastalığına karşı bilinçlendirme çalışması. İnşallah bu bilinç halkımızda oluşur. Devletimiz de yasalarla çölyak hastalarının maddi yönden hırpalanarak ulaşabildiği beslenme noktalarına daha kolay ulaşma imkanı da sağlanır diye umut ediyoruz" dedi.

Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneğinin başarılı çalışmalara imza attığını söyleyen Glutensiz Hayat Derneği Başkanı Tülin Ünal ise, başarılı çalışmalarının destekleneceğini söyledi.

Öte yandan etkinliğe katılan AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ da Başkan Şivecan’dan çölyak hastalarının Manisa’daki durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Konuşmaların ardından etkinliğe katılan AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan ve Glutensiz Hayat Derneği Başkanı Tülin Ünal vatandaşlara aşure ikram etti.