Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

109’uncu Topçu Alayı 1’inci Topçu Tabur Komutanı Yarbay Ramazan Kayacı, 15 Temmuz darbe girişiminden 22 gün sonra gözaltına alındı ve 19 Ağustos’ta sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Eşi Nazife Kayacı, kocasının suçsuz olduğunu ispat etmek amacıyla hukuk mücadelesi başlattı. Bu kapsamda politikacıları da markaja aldı. Erzurum’a gelen bütün liderlerden yardım isteyen 2 çocuk annesi Kayacı, en son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ulaştı. 30 Eylül’deki açılış töreninde Erdoğan’ın çevresindeki korumaları aşamayınca ağacın tepesine çıkarak kendini gösterdi. Erdoğan, bunun üzerine kadını yanına çağırdı. Kayacı’yı dinleyen Erdoğan “Baktıralım” diyerek yanından uğurladı. Erzurum 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmada mahkeme heyeti, Ramazan Kayacı’nın da aralarında bulunduğu 4 sanığı yurt dışına çıkış yasağı koyarak tahliye etti. Kocasını cezaevi çıkışında karşılayan Nazife Kayacı “Adaletten ve devlet büyüklerimizden bizim gibi bir sürü mağdur askerin suçlarının olmadığını ortaya çıkarmalarını istiyoruz. Hak yerini buldu” dedi. DHA



