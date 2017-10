Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Yalova Merkez ilçe Teşkilatı’nın kongresinde konuştu. Türkiye’nin itibarına, egemenlik haklarına saldırının nereden gelirse gelsin misliyle karşılığını bulacağını söyleyen Başbakan Yıldırım “Ülkemizin güneyinde Suriye ve Irak hudutlarımızda bir şer kuşağı oluşturulmaya çalışılıyor. Bizim kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya çalışanlar şunu iyi bilsin ki, orada bir terör devleti kurulmasına bu millet asla müsaade etmeyecek” dedi. Yolları böldüklerini, ancak ülkeyi böldürtmeyeceklerini ifade eden Yıldırım “Bizim hedefimiz ve amacımız, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak. Milletimizi, bu güzel ülkemizi dünyanın parmakla gösterilen ülkeleri arasına sokmak. 15 yıldır bunu yapıyoruz. Yolları böleriz, ama herkes iyi bilsin ki, Türkiye’yi böldürtmeyiz” diye konuştu. Ana muhalefet liderine tepki gösteren Başbakan Binali Yıldırım, “Kemal Bey bir konuşma yapıyor; ‘İdlib’e gitmek doğru karardır, onun için tezkereye destek oldum’ Konuşmanın bir bölümünde önceki söylediğini unutuyor, ‘İdlib’de bir askerimiz şehit olursa bunun sorumlusu Erdoğan’dır’ diyor. Yazıktır be kardeşim. Hem tezkereye evet diyeceksin, hem İdlib’e asker gitmesini destekleyeceksin, ondan sonra asker, şehitler üzerinden siyaset yapacaksın. Dürüst olmak lazım. Özü sözü bir olan, gelecek vaat eden projeleriyle bir muhalefete Türkiye maalesef hasret kaldı. Onun için AK Parti her seçimde rakibi olarak kendisini buldu. Hem Türkiye’de, hem Yalova’da çıtayı her seferinde daha da yukarıya çıkarttınız” dedi.