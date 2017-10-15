Edinilen bilgilere göre, Faruk Çalpan idaresindeki otomobil ile Mehmet Akın idaresindeki traktör, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Şambayat beldesi yakınlarında çarpıştı. Otomobil taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile otomobilde bulunan Kasım Kurt yaralandı. Yaralılardan Faruk Çalpan ve Kasım Kurt ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Mehmet Akın ise Adıyaman Özel Park Hospital Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Kasım Kurt'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Adıyaman'da traktör otomobille çarpıştı, yaralılar var
15.10.2017 - 12:46 | Son Güncelleme: 15.10.2017 - 12:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman'da traktörle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Etiketler : adıyaman,adıyaman kaza,trafik kazası haberleri,
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