Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Faruk Çalpan idaresindeki otomobil ile Mehmet Akın idaresindeki traktör, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Şambayat beldesi yakınlarında çarpıştı. Otomobil taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile otomobilde bulunan Kasım Kurt yaralandı. Yaralılardan Faruk Çalpan ve Kasım Kurt ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Mehmet Akın ise Adıyaman Özel Park Hospital Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Kasım Kurt'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.