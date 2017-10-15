Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Gözde Sokak'ta Engin Can U. ile  Sedat Fani arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Engin Can U. silahıyla etrafa  ateş etmeye başladı. Bu sırada Sedat Fani ile sokaktan geçen Erol Tezer ve Murat  Kara yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık  ekipleri, yaralıları Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

 Olayın ardından kaçan Engin Can U, bir süre sonra Kapaklı Emniyet  Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.