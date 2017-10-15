Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Gözde Sokak'ta Engin Can U. ile Sedat Fani arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Engin Can U. silahıyla etrafa ateş etmeye başladı. Bu sırada Sedat Fani ile sokaktan geçen Erol Tezer ve Murat Kara yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Olayın ardından kaçan Engin Can U, bir süre sonra Kapaklı Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.