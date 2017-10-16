Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren Ardahan'ın kuzeyindeki Posof, Damal ve Hanak ilçelerinde yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi. Açıklamada, meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.
Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı
16.10.2017 - 02:15 | Son Güncelleme: 16.10.2017 - 02:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ardahan'ın Posof, Damal ve Hanak ilçelerinde yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu.
Etiketler : ardahan,kar yağışı,hava durumu,
511542 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/511542.aspx
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