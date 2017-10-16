Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren Ardahan'ın kuzeyindeki Posof, Damal ve Hanak ilçelerinde yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi. Açıklamada, meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.