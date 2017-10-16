Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çok sayıda masum insanın ölümüne ve yaralanmasına yol açan düğünlerde silahla havaya ateş açılmasının önüne geçilebilmesine yönelik, ‘Silahlı sevince hayır’ kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında biraya gelen muhtarlar, ‘Düğünlerde silah atma huzurumuzu kaçırma, mermi parasını çocukların eğitim ihtiyacına harca’ sloganı ile kampanyayı devam ettireceklerini açıkladı. Bu kapsamda Şekerdere Mahallesi’nde Emine ve Mikâil Canbolat çifti için kurulan düğün evine, ‘Bu düğünde silah atılmadığından bu düğün güvenlidir’, ‘Silaha hayır, hiçbir kurşun havada kalmaz’ ve ‘Silahlı Sevince Hayır’ pankartları asıldı. Düğünlerde havaya ateş edilmesi için harcanacak kurşun paralarıyla alınan kırtasiye malzemeleri ise jandarma ve muhtarlar tarafından, eğitim öğretim gören 100 kadar çocuğa dağıtıldı. OSMANİYE