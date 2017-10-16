Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saatlerinde Kozlu ilçesinde meydana geldi. 52 yaşındaki A.T., dün 17.00 sıralarında kestane toplamak üzere evinden ayrıldı. Yakınlarının ulaşamayınca hayatından endişe etmesi üzerine AFAD ekiplerine haber verildi. AFAD ve jandarma ekipleri Esenköy mevkisindeki ormanlık alanda A.T.’yi aramaya başladı. Ormanlık alanda donmak üzere olduğu öğrenilen talihsiz adam 20.30 sıralarında bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri A.T.’ye tıbbi müdahalede bulundu. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.