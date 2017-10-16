Bayanın hırsızlık yaptığı anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, Ödemiş ilçesinde kurulan pazarda güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anı pes dedirtti. Bebek arabasındaki çocuğuyla pazarda gezinen bir bayan, tezgahların birinde gördüğü tereyağını gözüne kestirdi. Tezgahtarın dalgınlığından faydalanan kadın, tereyağını alarak kalitesini kontrol edercesine kokladıktan sonra bebek arabasının içine attı. Tereyağının üstünü örttükten sonra hızla tezgahın önünden ayrılan bayanın hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kokladığı tereyağını herkesin gözü önünde çaldı
16.10.2017 - 10:24 | Son Güncelleme: 16.10.2017 - 10:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’in Ödemiş ilçesinde bebek arabalı bir bayan pazarda gözüne kestirdiği tereyağını önce kokladı sonra soğukkanlılıkla çaldı.
Etiketler : pazar,tereyağı,haberler,
511620 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/511620.aspx
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