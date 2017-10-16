Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayanın hırsızlık yaptığı anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, Ödemiş ilçesinde kurulan pazarda güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anı pes dedirtti. Bebek arabasındaki çocuğuyla pazarda gezinen bir bayan, tezgahların birinde gördüğü tereyağını gözüne kestirdi. Tezgahtarın dalgınlığından faydalanan kadın, tereyağını alarak kalitesini kontrol edercesine kokladıktan sonra bebek arabasının içine attı. Tereyağının üstünü örttükten sonra hızla tezgahın önünden ayrılan bayanın hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.