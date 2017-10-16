Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’ya yeni projeler kazandırmak gayesiyle faaliyetlerine devam eden Orman ve Su İşleri Bakanlığı bir tesisi daha tamamladı. Bakanlığa bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Boğazköy Barajı Sulaması bitirildi. 2011 yılında hizmete alınan 31 metre yüksekliğe ve 41 milyon 460 bin metreküp depolama hacmine sahip olan Boğazköy Barajı’nı kaynak olarak kullanacak sulama projesi ile 116 bin 450 dekar zirai arazi modern sulama sistemleri ile sulanmaya başlayacak. İnşaatı tamamlanan sulama projesinde şu an itibariyle test çalışmalarına devam ediliyor.

Projeden Bursa Yenişehir ilçe merkezi ile Marmaracık, Koyunhisar, Çardak, Toprakocak, Menteşe, Karacali, Karaköy, Dereköy, Demirboğa, Barçın, Cihadiye, Afşar, Karabahadır, Çelebi, Terziler, Hayriye, Köprühisar, Çamönü, Ebeköy, Papatya ve Akdere köyleri faydalanacak.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu Bakanlık olarak Bursa’ya muazzam yatırım yaptıklarına değinerek, “İnşaatını tamamlayarak test aşamasına geçtiğimiz Boğazköy Barajı sulaması ile milli ekonomiye yılda 90 milyon TL katkı sağlamayı planlıyoruz. Bu tesisin Bursa’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.