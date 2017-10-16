Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde İskele yolu üzerinde A.A. ve Y.A. isimli kişiler, aralarında husumet bulunduğu belirtilen bir kişi tarafından vuruldu. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken, yaralılar ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan A.A. Mersin’e sevk edildi. Olay yerinden kaçan ve isminin M.D. olduğu bildirilen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.