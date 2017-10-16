Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde İskele yolu üzerinde A.A. ve Y.A. isimli kişiler, aralarında husumet bulunduğu belirtilen bir kişi tarafından vuruldu. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken, yaralılar ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan A.A. Mersin’e sevk edildi. Olay yerinden kaçan ve isminin M.D. olduğu bildirilen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Mersin'de silahlı saldırı, yaralananlar var
16.10.2017 - 10:49 | Son Güncelleme: 16.10.2017 - 10:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'in Anamur ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.
Etiketler : mersin,silahlı saldırı,haberler,
511628 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/511628.aspx
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